Un conductor en aparente estado etílico, ingresó abruptamente con su camioneta a na vivienda particular en los primeros minutos de este lunes. El incidente se produjo sobre la ruta 3, jurisdicción de la ciudad de Limpio. El accidente se produjo en el Km 21 de la Ruta General Aquino, cuando una camioneta al mando de Daniel Martínez Torales, literalmente se incrusta en un sector de una vivienda particular, causando daños materiales, reportaron desde la Comisaría 9° de Limpio. De acuerdo al parte policial no se reportaron lesionados tras el percance, más allá del susto para los ocupantes de la vivienda en cuestión. Hasta el momento se desconocen las circunstancias por las cuales el conductor perdió el control del vehículo, se cree que el mismo estaba bajo los efectos del alcohol. Según versiones extraoficiales, el conductor sería integrante de las Fuerzas Armadas, y que habría sido trasladado a otra sede policial, para la realización del alcotest. FUENTE ABC